PESCARA, DROGA E PISTOLA IN CASA: ARRESTATI DUE CULTURISTI, UNO E’ AGGRESSORE DELLA PALESTRA

PESCARA – Le immagini della brutale aggressione ad una 25enne all’interno di una palestra hanno riempito le cronache nazionali ed oggi si aggiungono nuovi reati alla lista del 48enne albanese autore delle violenze che è stato arrestato insieme ad un 52enne pescarese, entrambi conosciuti negli ambienti del bodybuilding e delle palestre pescaresi.

I due sono stati trovati in possesso di ben 160 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi e vario materiale per il confezionamento con un bilancino elettronico di precisione, 15 fiale di steroidi anabolizzanti tra cui “nandrolone decanoate” e “testosterone”; una pistola automatica marca “Colt Dallara Castom”, calibro 10 e 58 cartucce.

Questo il “bottino” rinvenuto e sequestrato in un’abitazione nella tarda mattinata di oggi dai Carabinieri di Pescara, agli ordini del colonnello Riccardo Barbera, in risposta a uno degli ultimi eventi che hanno turbato la tranquillità dell’estate pescarese, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare fenomeni di illegalità, con un occhio particolare rivolto allo spaccio di droga e uso di armi.

L’arma e il relativo munizionamento sono risultati compendio di furto commesso nel 2019 in Francavilla al Mare. I due uomini, arrestati in flagranza di reato, sono stati associati nella locale casa circondariale.