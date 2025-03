PESCARA: NEI MERCATI DI PIAZZA MUZII E VIA DEI BASTIONI PARTE VENDITA PRODOTTI ITTICI

PESCARA – “Dei quattro commercianti di prodotti ittici che svolgevano la loro attività sul lungofiume, due si sono spostati in piazza Muzii e due in via dei Bastioni, due strutture mercatali che il Comune intende valorizzare sempre più, anche con altri banchi, puntando molto sul potenziamento e sul rilancio delle attività commerciali tradizionali, da quelle degli ambulanti a quelle di vicinato, da sempre sinonimo di contatto diretto con la clientela e di qualità”.

Così, in una nota, l’assessore comunale al Commercio Zaira Zamparelli ha incontrato a Pescara, al mercato coperto di piazza Muzii e al mercato di via dei Bastioni, i quattro commercianti che si sono trasferiti lì dai locali del mercato ittico al minuto, dove il Comune realizzerà il centro studi e recupero per le tartarughe marine nell’ambito del progetto del water front fluviale.

“La presenza dei prodotti ittici nei due mercati arricchisce l’offerta e quindi li potenzia, con effetti positivi non solo per i nuovi arrivati ma anche per chi c’era già, per cui non posso che essere soddisfatta e mi auguro che lo siano anche loro. Ritengo che la possibilità di ampliare la clientela sia reale per tutti: con un buon prodotto e una buona pubblicità, il risultato positivo è assolutamente alla portata di questi operatori e dei nostri mercati”, conclude Zamparelli.