PESCARA: “NO A CANTIERI SUL LUNGOMARE A LUGLIO, STOP LAVORI RIVIERA SUD”, APPELLO CONFESERCENTI

PESCARA – “Con incredulità abbiamo assistito nelle ore passate all’avvio di un cantiere sul lungomare sud a Pescara, nei pressi della fontana della Meridiana. Siamo sorpresi perché avviare i lavori a metà luglio vuol dire bloccare il lungomare in piena stagione: una tempistica pessima. Si fermi questo cantiere, immediatamente”.

Lo chiede in una nota Mario Troisi, coordinatore dei balneari di Fiba-Confesercenti.

“Il Comune di Pescara ha tutto l’anno per fare le manutenzioni sul lungomare” sottolinea Troisi “ma avviare questi lavori nei mesi estivi é incedibile. Si fermi il cantiere, che si ripercuote sulla clientela abituale e sui turisti, e si rimandino i lavori a settembre, come avviene in tutte le città di mare. Non si tratta di interventi urgenti dunque il cronoprogramma è stato assolutamente sbagliato e va corretto fin dalle prossime ore”.