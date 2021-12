PESCARA: NO A TRANSITO BUS SU STRADA PARCO, DIFFIDA A TUA E A COMUNE

PESCARA – L’avvocato Claudio Di Tonno, nell’interesse del Comitato Strada Parco Bene Comune, ha oggi inviato a Tua Spa e al Comune di Pescara “un atto formale di diffida e messa in mora ad astenersi da qualsivoglia iniziativa volta a far transitare su Via Castellamare Adriatico i cinque veicoli a motore di recente acquisizione adibiti al trasporto pubblico, marca Rampini E80”.

A renderlo noto in un comunicato stampa, Ivano Angiolelli, presidente Comitato Strada Parco Bene Comune

“Le intenzioni rappresentate agli organi di informazione dagli Enti interessati, pubblicate anche sulla pagina Facebook del Comune di Pescara – spiega Angiolelli – non risultano minimamente realizzabili né attuabili sull’intera estensione del corridoio verde ciclo- pedonale, la cui peculiare configurazione dello stato dei luoghi, privi di marciapiedi a norma interamente percorribili e accessibili ai portatori di disabilità, non si presta ad accogliere il trasporto pubblico collettivo in sede propria nelle indispensabili condizioni di sicurezza di esercizio”.

“La dichiarata volontà di provvedere all’instradamento dei vettori in parola, “secondo previsioni temporali vaghe e tra loro contraddittorie, risulta interdetta – come è anche noto al Direttore dei Lavori della Filovia – da specifiche disposizioni normative nonché da atti, impegni convenzionali e determinazioni di Enti sovraordinati non contestati dall’Amministrazione comunale”. Pertanto, qualora posta in essere, essa “risulterebbe illegittima, contra ius e foriera di responsabilità in capo alle amministrazioni coinvolte”.

Con l’occasione, “è apparso altresì doveroso stigmatizzare la tesi, pure espressa con una certa insistenza, su quella che sarebbe stata la funzione insita nella stessa realizzazione della Strada Parco, riservandosi lo scrivente Comitato di illustrare gli atti, anche vetusti, sulla sua vocazione ciclo-pedonale e sull’instradamento altrove di qualsivoglia mezzo pubblico”.