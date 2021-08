PESCARA, NOTTE DI SAN LORENZO: TUTTI A GUARDAR LE STELLE AL PARCO COLLE DEL TELEGRAFO

PESCARA – Si avvicina uno dei momenti più romantici dell’anno, ovvero la “notte di San Lorenzo”, in cui è possibile ammirare le stelle cadenti.

La data del 10 agosto lega il suo fascino alla possibilità di osservare le Perseidi – vero nome delle tradizionali stelle estive – ed è da sempre un avvenimento celebrato in tutta Italia, che attrae l’interesse di numerosi cittadini che raggiungono luoghi panoramici proprio per guardare il cielo.

È per questo che l’amministrazione, nell’ambito delle iniziative culturali per l’estate 2021, per iniziativa della presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli, e dell’assessore ai Parchi e al Verde Pubblico, Gianni Santilli (Lega), nella serata del 10 agosto 2021, nella suggestiva location del parco comunale Colle del Telegrafo ha organizzato un evento che crei un’occasione di incontro e di svago in un contesto musicale, con l’obiettivo di divulgare tradizioni e cultura.

L’intrattenimento musicale per coloro che vogliano godersi lo spettacolo della “notte delle stelle” sarà curato dall’Associazione Culturale Musicale Angeli Romagnoli e dal gruppo The Come Back Band.

Per accogliere i cittadini interessati, sempre nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, l’area parco sarà di conseguenza aperta fino all’una del giorno 11 agosto.