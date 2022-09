PESCARA: NOTTE DI SANGUE, 25ENNE PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE STRADALE A BORDO DEL SUO SCOOTER

PESCARA – Incidente mortale la scorsa notte a Pescara, poco prima delle tre. Un 25enne che era a bordo di uno scooter ha perso la vita in via Stradonetto.

La vittima è Luigi Di Credico di 25 anni. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, mentre era alla guida della moto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo contro una vettura.

Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato immediatamente trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale civile dove però è deceduto a causa delle gravi ferite.