PESCARA – Nove carrozzine a disposizione dei visitatori dei cimiteri cittadini nei giorni che vanno da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre. L’agevolazione per le persone affette da disabilità o da problemi nella deambulazione o per quelle più anziane è stata resa possibile per iniziativa dell’assessore alla disabilità Nicoletta Di Nisio.

“La proposta da me avanzata al direttore generale di Ambiente, Massimo del Bianco – così l’assessore Di Nisio – è stata recepita immediatamente. Alcuni volontari saranno di supporto ai visitatori agevolandone gli spostamenti. Era per me molto importante garantire a tutti la possibilità di rendere omaggio ai cari defunti anche a fronte di condizioni fisiche non ottimali”.

Gli ingressi dotati di carrozzine sono i seguenti: Cimitero di Colle Madonna: 2 all’ingresso principale, 2 all’ingresso in corrispondenza del parcheggio di via Colle di Mezzo e una all’ingresso principale della zona antica (Salita Tiberi); Cimitero San Silvestro: 2 all’ingresso principale su Strada provinciale San Silvestro e 2 all’ingresso di Fosso Vallelunga (v. Alfredo Luciani).

Per utilizzare la carrozzina sarà sufficiente consegnare un documento di identità. Tutti i mezzi saranno ogni volta sottoposti a procedure di sanificazione.

Download in PDF©