PESCARA: NUOVA ANNO COMINCIA CON CONCERTO DI LOREDANA BERTÈ A PIAZZA SALOTTO

PESCARA – Questa sera a Pescara il nuovo anno si apre con con il concerto, in Piazza Salotto, di Loredana Bertè con inizio alle ore 19. Ingresso libero ma limitato alla capienza della piazza. La Bertè torna in Abruzzo dopo che, nel mese di settembre, avrebbe dovuto esibirsi nelle tradizionali Feste di Lanciano, ma all’ultimo momento aveva dovuto annullare l’esibizione per un problema improvviso di salute.

In vista dell’atteso concerto della Bertè, i provvedimenti nelle vie attorno a piazza Salotto torneranno a scattare dalle 14 di oggi. Esattamente come il giorno precedente, prima saranno istituiti i divieti di sosta e di fermata e poi dalle 17 anche quello di transito, eccetto che per i mezzi autorizzati e a supporto dell’evento. Le strade saranno riaperte al traffico alle 23 e, comunque, “a cessate esigenze”.