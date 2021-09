PESCARA: NUOVO SIT-IN DEI NO GREEN PASS E NO VAX DAVANTI LA CHIESA DELLA MADONNA DEI SETTE DOLORI

PESCARA – Dopo i tafferugli fi domenica nella chiesa della Madonna dei sette dolori, altra manifestazione oggi a Pescara contro “il Green pass e l’obbligo vaccinale Covid-19 sui minori”.

Appuntamento alle ore 11.30 al convento dei cappuccini della basilica santuario della Madonna dei Sette dolori. Interverrà telefonicamente Francesco Maria Fioretti, presidente emerito della Corte di Cassazione.

Ci saranno i rappresentanti della federazione dei gruppi #nogreenpass, #nontoccateiminori di Marche e Abruzzo, Beatrice Marinelli, Marco Gambini e Nico Liberati

Domenica no Vax e no mask si sono sfilati in modo plateale la mascherina nella chiesa durante la messa, incitando i fedeli a fare lo stesso. All’arrivo della polizia i manifestanti si è verificato il parapiglia, e una donna ha cercato perfino di sfilare la pistola ad un poliziotto. Il bilancio finale è di un arresto e sei denunce.