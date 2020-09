PESCARA: OGGI LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO MURALES DANNUNZIANO

PESCARA – Si svolgerà oggi, martedì 8 settembre, alle 16, la conferenza stampa per la presentazione del nuovo murales dannunziano realizzato a Pescara, in via Gabriele d’Annunzio, sulla parete esterna della sede dell’Archeoclub (lato sud ponte d’Annunzio), nell’ambito della seconda edizione de “La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo”.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, e i due artisti di fama internazionale che hanno realizzato l’opera, Zot19 e Raul.

