PESCARA: OK IN CONSIGLIO COMUNALE A MOZIONE DI PETTINARI PER IL “CIATTE’ D’ORO” A NELLO RASPA

PESCARA – “Approvata dal Consiglio comunale di Pescara la mozione del Gruppo “Pettinari Sindaco” che impegna il Sindaco a proporre il nome di Nello Raspa per il riconoscimento della benemerenza civica “Il Ciattè d’oro” per l’impegno civico, sociale e del volontariato, portato avanti dallo stesso nel corso della propria vita, a beneficio della Città e della comunità pescarese. Un bel segnale alla memoria di Nello che per me era un fratello – dichiara Pettinari – e con cui ho avuto l’onore di combattere battaglie di legalità e civiltà nelle periferie della nostra terra sfidando a viso aperto la criminalità” .

“Nello Raspa è venuto a mancare il 20 maggio 2025, nel corso della propria vita si è adoperato per portare avanti nel proprio quartiere, in Via Caduti per Servizio, a Fontanelle, i temi della legalità e della convivenza civile basata su valori come onestà, rispetto, responsabilità, giustizia, contrastando la criminalità, i soprusi e le prepotenze di alcuni e diventando un punto di riferimento per i cittadini del proprio rione, dando così coraggio a tanti di uscire dal silenzio e di rivendicare i propri diritti. Nel 2009 fondò l’associazione “Insieme per Fontanelle” e, nella sua veste di presidente, la fece diventare un presidio di legalità nel quartiere, conducendo battaglie di civiltà per la sicurezza e la riqualificazione dello stesso. Per la attività portate avanti con determinazione, Nello Raspa, subì atti intimidatori da parte della criminalità del quartiere, con minacce alla sua persona e alla famiglia, martellate in piena notte al portone della sua abitazione, incendio della propria autovettura, ritorsioni nei confronti dell’associazione “Insieme per Fontanelle”.

“Ora ci auguriamo – dichiarano Pettinari e Di Pillo – che il Sindaco possa proporre al Comitato dei saggi il nome di Nello e presto si possa conferire alla memoria di un eroe della nostra terra il Ciattè d’Oro”.

“Nel corso della seduta è stata approvata un’altra nostra mozione sulla crisi idrica che impegna il Sindaco ad attivare un tavolo di confronto con il gestore del servizio idrico integrato al fine di valutare sin da subito l’eventuale rischio di una crisi idrica nei prossimi mesi estivi e predisporre azioni tese a prevenire o attenuare le problematiche legate alla ridetta crisi e ad avviare una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, in collaborazione con il gestore del servizio al fine di informare e formare il cittadino sulle soluzioni e comportamenti da adottare a tutela del bene acqua e scongiurare una nuova crisi idrica “.

