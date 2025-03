PESCARA: OK IN REGIONE A LEGGE SULLA RICERCA DELLA “D’ANNUNZIO” SU ESERCIZIO FISICO IN ONCOLOGIA

PESCARA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato all’unanimità la Legge regionale che finanzia la ricerca sull’esercizio fisico adattato in oncologia, svolta nell’ambito delle attività dell’ambulatorio di Medicina Integrata, presso l’ospedale “G. Bernabeo” di Ortona (Chieti), grazie ad una convenzione stipulata tra il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti.

“La legge regionale – spiega il professor Giorgio Napolitano, referente del Dipartimento per l’ambulatorio – finanzierà direttamente il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento della “d’Annunzio” che, con il suo personale, svolge le attività di ricerca nell’ambito dell’esercizio fisico adattato in oncologia che consentono anche l’erogazione gratuita dell’esercizio fisico adattato alle pazienti dell’ambulatorio, in un contesto di valutazione e intervento multidisciplinare. La legge è stata approvata, in tutte le sue fasi istitutive, sempre all’unanimità. Grande gratitudine – sottolinea il professor Napolitano – va alla politica regionale, alle associazioni Gaia e Isa, alla ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti, al Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e a tutti i professionisti che lavorano nel e per l’ambulatorio, perché l’azione di ognuno è stata ed è importante per il benessere delle pazienti”. “L’esercizio fisico adattato, unitamente alla nutrizione, all’agopuntura, alla psicoterapia e a molte altre terapie complementari, – aggiunge il dottor Andrea Di Blasio coordinatore dell’ambulatorio – rappresenta un valido alleato per la salute psicofisica attuale e futura delle persone con diagnosi di tumore mammario, ma non solo. Stiamo approfondendo l’ottimizzazione della sua prescrizione e pratica considerando anche il setting, cioé il dove si svolge l’esercizio fisico. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione meravigliosa dal punto di vista della biodiversità che ha straordinari effetti diretti sulla nostra salute psicofisica, che si sommano a quelli dell’esercizio fisico, al punto che ci piace chiamare la nostra regione “Abruzzo terapeutico”.

La missione primaria dell’università comporta la formazione dei nostri studenti in questo ambito, ma anche studenti di altre università europee. Infatti, a giugno, realizzeremo una Summer school a cui parteciperanno studenti e docenti provenienti da università della Finlandia, dell’Irlanda e della Spagna, unitamente ai nostri studenti e alle assistite dall’ambulatorio. Le attività didattiche, che saranno tutte pratiche, si svolgeranno in aree naturali protette marine e montane della nostra regione.

“Ho avuto la prova che la “buona politica” – conclude la dottoressa Simona Grossi, primario della U.O.C. di chirurgia generale ad indirizzo senologico dell’ospedale “G. Bernabeo” di Ortona, EUSOMA BREAST CENTER. – sa anteporre l’interesse del Cittadino ai campanilismi partitici. Ringrazio tutti i rappresentanti di maggioranza e opposizione che, all’unanimità, hanno approvato la Legge regionale. Con costi molto contenuti possiamo continuare a garantire la completezza del nostro percorso senologico coniugando innovazione e qualità certificata. E non dimentichiamo che una prevenzione efficace riduce la spesa sanitaria”.