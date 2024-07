PESCARA: OK SOTTOSCRIZIONE INTESA SU EDUCAZIONE DIGITALE PER USO CONSAPEVOLE DELLA TECNOLOGIA

PESCARA – L’ 11 luglio, alle ore 11,00, alla presenza di Don Coluccia, Sacerdote da sempre impegnato con i giovani nella lotta alle mafie, il Prefetto della Provincia di Pescara, Flavio Ferdani, procederà alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di educazione digitale con il Sindaco di Pescara, il Presidente del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila ed il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, al fine di consolidare utili percorsi formativi ed informativi tesi a contrastare le insidie del web tra gli adolescenti.

Con tale iniziativa la Prefettura di Pescara si propone di ampliare l’orizzonte operativo a tutela degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, per favorire una migliore capacità di discernimento tra gli innumerevoli messaggi veicolati da internet, grazie ad una equilibrata interazione tra le potenzialità offerte dalla tecnologia ed il valore irrinunciabile dei contatti quotidiani.

La conferenza stampa avrà luogo presso la Sala “17 marzo- Unità d’Italia”, sita al secondo piano di questa Sede, alla quale si potrà accedere dall’ingresso di Piazza Italia.