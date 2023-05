PESCARA: OPERAIO 49ENNE COLPITO DA PEZZO DI METALLO, RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI

PESCARA – Un operaio di 49 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito da un pezzo di metallo mentre stava effettuando dei lavori con un torchio in via Fosso Cavone a Pescara.

Soccorso dai sanitari del 118 l’uomo è stato trasportato all’ospedale civile in codice rosso e, dopo essere stato stabilizzato, portato nel reparto di Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre al personale della Asl e dell’Ispettorato del lavoro, per ricostruire l’accaduto.