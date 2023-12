PESCARA PALLANUOTO, VITTORIA E PRIMATO: CC LAZIO BATTUTA 11-10

PESCARA – Partita sofferta quella del pallanuoto, Pescara contro i laziali, forse anche troppo sofferta per come si era messa, con il Delfino avanti anche di 5 reti a metà del terzo tempo, prima di subire la rimonta, non completa, degli ospiti. Malara in settimana aveva suonato il campanello d’allarme, per un clima a suo giudizio fin troppo disteso dopo il buon inizio di stagione e nel finale di gara i suoi hanno confermato i timori del mister. Quello che però resta sono i 3 punti, da cui ripartire dopo la sosta natalizia.

Tre su tre per il Pescara N e Pn, che ad Avezzano batte per 11-10 il Cc Lazio e consolida la vetta della classifica del girone 3 del campionato di serie B con 9 punti, a braccetto con il WP Bari.

Pescara avanti con Russo, poi gol di Morolli e Mazzi. Riccioli allunga, quindi la doppietta di Russo, Di Bartolomei, Giordano, Cunko e De Vincentiis. Il Pescara scappa con Giordano Cunko e Russo, prima del gol di Parrini. Prima dell’ultima pausa marcature di De Vincentiss e Pulcini. Nel quarto parziale la Lazio ci prova e segna con due volte con Morolli e due con Mazzi, ma la rete in mezzo di Giordano e il salvataggio di De Vincentiis consegnano i 3 punti al Pescara.

“Di questa partita ci prendiamo i 3 punti e poco altro” dice al termine Italo Russo, il migliore del Pescara con 4 reti. “Siamo stati bravi a costruirci il vantaggio, poi nell’ultimo tempo abbiamo un po’ perso la testa e non siamo stati capaci di gestire”.

Poi continua: “La partita di oggi ci deve servire come monito per i prossimi impegni. Pensiamo partita per partita, facciamo il massimo e poi vediamo dove arriviamo”.

Parziali: 1-2, 5-2, 4-2, 1-4.

Pescara pallanuoto: Prosperi, De Vincentiis (2), Fredducci, De Luca, Cunko (2), D’Incecco, Giordano (3), Russo (4), Micheletti, Bartocci, Cerasoli, Castagna D., Brandoni, Racciatti. All. Malara.

Cc Lazio: Conti, Parrini (1), Riccioli (1), Di Bartolomei (1), Morolli (3), Detti, Mazzi (3), Benedetti, Basile, Fabbri, Stella, Taraddei, Mele, Pulcini (1). All. Fabrizi.