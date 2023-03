PESCARA: CONTROLLI SU PARCHEGGIATORI ABUSIVI E PROCEDURA ESPULSIONE MAROCCHINO 36ENNE

PESCARA – Nel primo pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante ha effettuato un controllo in prossimità del parcheggio ubicato tra via Michelangelo e C.so Vittorio Emanuele II, dove, in più occasioni, alcuni cittadini avevano lamentato la presenza di parcheggiatori abusivi.

Gli operatori hanno notato un cittadino extracomunitario che sostava in tale area, privo di documenti.

A seguito degli accertamenti, lo straniero un cittadino marocchino di 37 anni è risultato inottemperante al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e, per tale motivo, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di Potenza, al fine del successivo trasferimento nel paese di origine.

Nella stessa giornata, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio; a Montesilvano e Pescara, disposto dal Questore Luigi Liguori.

A Pescara, l’attività di controllo ha interessato il centro cittadino; complessivamente sono state identificate 240 persone, controllati 67 veicoli e 9 esercizi pubblici.