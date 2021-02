PESCARA, “PASTICCIO GIUNTA MASCI”. PD: “RIQUALIFICATA AREA VERDE CHE DIVENTERA’ PARCHEGGIO”

PESCARA – “Migliaia di euro sono state spese dalla giunta Masci per riqualificare un’area verde di via Monte Faito a pochi giorni dall’annunciata approvazione, da parte dello stesso centrodestra, del progetto del nuovo supermercato che trasformerà la stessa area verde in un parcheggio”.

La denuncia è emersa questa mattina nel corso del Consiglio Comunale di Pescara, dove era in discussione la permuta di terreni necessaria al via libera finale, da parte della giunta Masci, al progetto di un nuovo supermercato nell’area di via Monte Faito. Nel corso del dibattito il capogruppo del Pd Piero Giampietro ha presentato una istanza per sospendere la discussione della delibera alla luce dei lavori realizzati solo pochi giorni fa a spese del Comune in uno spazio destinato ad essere trasformato in un parcheggio proprio alla luce del progetto in discussione in Consiglio comunale.

“Siamo ad un passo dal danno erariale, nella migliore delle ipotesi siamo di fronte ad un pasticcio firmato dal centrodestra – ha spiegato in aula Giampietro – la giunta Masci ha per ben due volte approvato atti relativi al supermercato di via Monte Faito prima di far partire i lavori di riqualificazione di uno spazio verde condannato dallo stesso progetto ad essere trasformato in parcheggio: forse sono stati di più i giorni di lavoro che quelli di sopravvivenza della nuova area verde. Se non ci fosse danno erariale, saremmo comunque di fronte ad un inutile sperpero di denaro pubblico in un momento di grandissima crisi economica per migliaia di famiglie e imprese pescaresi. Non è così che possono essere gestiti i soldi pubblici, ed oggi c’era la possibilità di porre un rimedio: una possibilità respinta dal centrodestra”.

L’istanza di sospensiva, sostenuta da tutto il centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Faremo Grande Pescara, è stata respinta dal Consiglio comunale con i voti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e liste civiche di centrodestra.

“Eppure avevamo chiesto di sospendere la discussione sul progetto per stralciare un’area che solo pochi giorni fa è stata riqualificata con i soldi dei pescaresi” sottolinea Giampietro, “e siamo stati sorpresi dalla rigidità con la quale la maggioranza di centrodestra ha accettato un così evidente cattivo uso delle risorse pubbliche”.

