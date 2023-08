PESCARA – Alle cinque di questa mattina una squadra dei vigili del fuoco di Pescara è intervenuta in via Caduti per servizio per un incendio di una macchina parcheggiata sotto una palazzina. I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutta la zona.

Le indagini per capire la natura del fatto sono affidate alla polizia.