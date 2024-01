PESCARA: PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE CONTRO GUARDRAIL, GRAVE 39ENNE

PESCARA – Incidente questa mattina sul raccordo autostradale Chieti-Pescara, noto anche come asse attrezzato, prima dell’uscita di Pescara piazza Unione dove un uomo, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Volvo che è andata a schiantarsi contro il guardrail centrale per poi, facendo una piroetta, tornare indietro di 200 metri al centro della carreggiata.

L’automobilista 39enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Pescara per un trauma facciale e toracico-addominale. La Polstrada sta ricostruendo l’accaduto. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.