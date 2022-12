CHIETI: PERFETTI TRIONFA COL PULEDRO “QUIRINALE” AL CONCORSO NAZIONALE DI RAZZA MURGESE

CHIETI- Il consigliere regionale Fabrizio Montepara esprime vive congratulazioni alla teatina Marianna Perfetti che grazie al suo puledro “Quirinale” di San Paolo, nei giorni scorsi, ha trionfato al 67esimo concorso nazionale di razza murgese tenutosi a Martina Franca.

“E’ un risultato storico in questa disciplina – ha sottolineato Montepara – conquistato grazie all’impegno e alla dedizione di Marianna Perfetti che può vantare il personale primato di essere la prima donna in Abruzzo proprietaria di uno dei pochi stalloni, l’unico nella nostra regione, ad essere approvato sui 120 puledri presentati al concorso in Puglia. Il puledro, di 30 mesi, condotto dall’handler professionista Alessandro Calisi, si è distinto nella sua valutazione morfo-lineare guadagnando l’abilitazione a stallone riproduttore. Fa piacere segnalare anche questi successi che danno prestigio alla zootecnia abruzzese – ha concluso il consigliere regionale – settore nel quale possiamo vantare eccellenze quali l’Università di Teramo”.