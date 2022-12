PESCARA: PERSO E RITROVATO ESEMPLARE DI GATTO TIGRE, IL PIÙ COSTOSO AL MONDO

PESCARA – Il gatto tra i più costosi e rari al mondo, un bellissimo cucciolo di razza Savannah, questa mattina è stato visto passeggiare incustodito in via Dante a Pescara. Il tamtam per rintracciare il proprietario e stato lanciato immediatamente sulla pagina FB dell’Enpa di Pescara, allertata da molte persone incuriosite e anche preoccupate per la vista dell’insolito felino.

Sul posto sono subito intervenuti la responsabile provinciale Enpa, Miranda Pomante e la veterinaria Asl, Cinzia Ciancetta. Il gatto è stato recuperato dentro un garage dove si era rifugiato.

Il gatto di razza Savannah, è un incrocio tra un felino selvatico africano (il Servallo) e un gatto siamese, avvenuto per la prima volta nel 1986 .

In Italia è proibito il suo possesso, a meno che non siano già alla quarta generazione. Il suo prezzo può arrivare anche a oltre 20.000. La Asl ha provveduto a verbalizzare l’accaduto