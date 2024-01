PESCARA: PETTINARI, “CITTADINI AGGREDITI E MINACCIATI DURANTE LA PASSEGGIATA DELLA LEGALITA'”

PESCARA – “Sfiorata la tragedia ieri sera a Pescara in via Imele, dove un nutrito gruppo di cittadini e simpatizzanti, hanno preso parte alla ‘passeggiata della legalità’. Durante la manifestazione pacifica, il cui scopo è quello di far sentire la presenza e la vicinanza delle istituzioni a tutti quei residenti che vivono quotidianamente nel terrore, si sono verificati vari episodi di intimidazione e, solo per un caso fortuito e fortunoso, non si sono avuti atti lesivi nei confronti della mia persona e nei confronti dei partecipanti”.

Lo spiega in una nota il vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, candidato a sindaco per le prossime elezioni al Comune di Pescara, che ha organizzato l’iniziativa.

“Verso le 22.30, due auto a velocità altissima, sgommando e accelerando, si sono lanciate contro il gruppo pacifico, con l’evidente scopo di investire i partecipanti. A distanza di pochi minuti – prosegue nel racconto di denuncia Pettinari – mentre stazionavamo davanti ad una abitazione della stessa Via Imele, siamo stati aggrediti da urla e improperi e, contestualmente, con estrema violenza, qualcuno ha lanciato violentemente una forchetta, sfiorando di pochi millimetri, la testa di un attivista”.

“Dopo aver chiamato la sala operativa del 113, sono intervenute sul posto alcune volanti che hanno raccolto tutte le informazioni su quanto accaduto. Questo è quello che da anni si consuma in Via Imele – fa notare Pettinari – a rimarcare nuovamente il più grande fallimento del centrodestra, alla guida Comune, Regione e Governo che hanno fatto della sicurezza una delle proposte prioritarie, senza peraltro essere mai riusciti a risolvere il problema”.

Già allertati di quanto accaduto tramite una nota, Questore, Prefetto di Pescara, Ministro dell’Interno e Ministro della Difesa, ai quali, Pettinari chiede “che venga predisposto un adeguato servizio di ordine pubblico a tutela di tutti quanti parteciperanno nuovamente alla passeggiata della legalità in programma anche questa sera alle ore 21.00 ed anche nei giorni a seguire”.