PESCARA: PETTINARI, “PARCHEGGI A PAGAMENTO SULLA RIVIERA UN NUOVO BALZELLO PER I CITTADINI”

PESCARA – L’istituzione di nuovi parcheggi a pagamento sulla riviera di Pescara, rappresenta l’ennesimo balzello a carico dei cittadini e dei residenti.

Lo afferma nella nota il consigliere comunale di opposizione Domenico Pettinari.

“Abbiamo ricevuto lamentele da parte di tanti residenti, soprattutto anziani e disabili, che non possono permettersi un abbonamento e che saranno costretti a parcheggiare lontano da casa con un notevole disagio oltre ad avere un vero e proprio danno”.I commercianti ci hanno spiegato più volte che i cittadini preferiscono recarsi presso i centri commerciali dove trovano i parcheggi gratis e in abbondanza, nonostante ciò l’amministrazione comunale con la sue scelte politiche insensate continua a punire i cittadini e gli esercenti della nostra terra”, incalza Pettinari.

“Il nostro movimento civico, propone pertanto il ripristino del parcheggio nello spazio aperto dell’ex Fea dopo la messa in sicurezza dell’area, che potrebbe garantire ulteriori parcheggi in una zona con grave sofferenza di posti auto – prosegue Pettinari -. Oltre a questo, chiediamo che i nuovi parcheggi a pagamento possano tornare “bianchi”, e quindi fruibili gratuitamente a tutti, ma soprattutto a tutela delle fasce deboli della nostra popolazione. Quella stessa popolazione che non riesce più a parcheggiare, perchè non tutti riescono ad arrivare alla fine del mese, e questo è un problema a quanto pare sconosciuto all’amministrazione.

“Ci auguriamo che in futuro la politica del centrodestra possa operare con maggior attenzione, soprattutto verso le fasce deboli di questa città, martoriate da un cumulo di tasse sempre più pesante a cui si va ad aggiungersi questo ennesimo tributo che sicuramente poteva essere evitato”, conclude Pettinari.