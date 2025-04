PESCARA: PETTINARI SUI LAVORI ALL’ACQUEDOTTO, “PREVEDO GRAVI DISAGI PER I CITTADINI”

PESCARA -“Qualche giorno fa era stato proprio il collega Massimiliano Di Pillo a lanciare il grido d’allarme ed oggi è stata confermata e illustrata la più grande opera che paralizzerà per mesi quasi l’intera città di Pescara .Questa mattina, in commissione lavori pubblici, i rappresentanti di Aca Spa con i tecnici comunali, hanno presentato il mastodontico progetto per il rifacimento dell’ adduttrice dell’acquedotto di Pescara che impatterà a breve sulla città . Si tratta di 15 milioni di euro di lavori per la realizzazione di una nuova condotta lunga 5km che partirà dal piezometro di Colle Pineta per raggiungere la sede Aca di Via Maestri del Lavoro”. Lo afferma con toni allarmistici Domenico Pettinari Presidente Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” .

“L’opera dovrà seguire un cronoprogramma che vedrà partire i lavori il 12 maggio, dal Campo Rampigna per continuare su Via Chieti . Qui, i cittadini subiranno subito un restringimento della carreggiata e la sospensione dei parcheggi ed anche l’interdizione al traffico completo sulla stessa Via Chieti . Possiamo immaginare il grande disagio provocato ai residenti, agli utenti della strada e soprattutto ai commercianti che già sono costretti da tempo ad una crisi senza precedenti anche a causa della mancanza di parcheggi. I lavori continueranno, con un secondo intervento, quasi concomitante al primo, che partirà dal Bingo per arrivare fino a Piazza della Repubblica . Qui si creerà davvero il caos se si pensa che oltre al restringimento di carreggiata e alla sospensione dei parcheggi già ridotti, dovranno transitare anche i nuovi bus elettrici che entrano proprio in Piazza della Repubblica e che già stanno creando notevoli problemi al traffico urbano con reali preoccupazioni sulla sicurezza”.

“A fine agosto, sempre secondo cronoprogramma, dovranno partire i lavori su Corso Vittorio Emanuele, area ex pedonale e proseguire per tutto il Corso . L’area ex pedonale verrà interdetta completamente al traffico per il ripristino dei luoghi dove si faranno i lavori e, non v’è chi non veda, che i residenti e i commercianti di questa zona subiranno un grave danno dovuto e alla chiusura della strada ma anche alla soppressione dei parcheggi come in tutta l’arteria di Corso Vittorio Emanuele dove proseguiranno i lavori che vedrà la soppressione dei parcheggi e il restringimento della carreggiata . I Lavori proseguiranno in Via Gabriele D’Annunzio e nelle altre vie interessate dal progetto dove verranno sempre disposti con ordinanza restringimenti di carreggiata e sospensione dei parcheggi . Pensare di fare questi lavori , forse i più impattanti in assoluto degli ultimi 20 anni della storia della nostra città , in estate, in concomitanza quindi con oltre 65 eventi ludici e con migliaia di turisti che invaderanno la nostra città, significa davvero condannare alla morte le tante attività commerciali e artigianali della nostra Pescara oltre a creare disagi che assumono il valore di veri e propri danni agli utenti, ai residenti e quindi agli esercizi stessi”.

“I lavori di rifacimento delle condotte idriche devono essere realizzati perchè necessitano alla nostra città ma non possono essere programmati da una conferenza di servizi dove il Comune non ha saputo , come spesso accade, tutelare gli interessi primari della nostra collettività . L’Amministrazione comunale continua ad operare con pressappochismo, incapacità e assenza completa di visione . A nostro avviso il Sindaco avrebbe dovuto: prima non far coincidere la realizzazione dei lavori con la stagione estiva dove aumentano gli eventi e aumentano le presenze in città e quindi i disagi alla circolazione già in affanno. Avrebbe dovuto quindi realizzare parcheggi nuovi e non far coincidere questa opera con la sottrazione di migliaia di parcheggi nell’area di risulta” .

“Avrebbe, altresì, dovuto prevedere l’abbassamento delle tasse per tutti i cittadini ma soprattutto per tutti quei commercianti danneggiati dai cantieri . Il Sindaco avrebbe dovuto prevedere, nello specifico, un bonus cantieri per i commercianti che andava disposto già ieri e non a data da destinarsi in un’annualità che non sappiamo quale sarà. Dinanzi a tutto ciò lanciamo forte il grido d’allarme affinché , perchè siamo ancora in tempo, il Sindaco ci ascolti e riprogrammi l’inizio dei lavori prevedendo soluzioni alternative al traffico e ai parcheggi e approvando urgentemente una variazione di bilancio per prevedere sospensioni e agevolazioni sulle imposte comunali per tutti colori che subiranno inevitabilmente danni a seguito dei lavori che a breve paralizzeranno la città”, conclude il consigliere comunale di opposizione.