PESCARA: PIOMBA IN RISTORANTE E RAPINA LA EX DEL TELEFONINO, ARRESTATO

PESCARA – Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia, nel quartiere Zanni a Pescara, dopo aver fatto irruzione in un ristorante per aggredire l’ex compagna.

L’uomo, passando davanti all’esercizio pubblico, ha notato la donna in compagnia di un amico e, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, è piombato, con fare minaccioso, nel locale dove la 30enne si trovava.

L’arrivo dell’uomo, ha subito messo in allarme la donna che ha preso il proprio cellulare per chiamare le forze dell’ordine. Ma l’indagato, con una mossa fulminea, le ha strappato il cellulare dalle mani e si è allontanato velocemente.

La donna ha però inseguito l’ex, per evitare che si dileguasse. L’uomo sarebbe riuscito a divincolarsi, aggredendo la vittima con insulti e minacce, per poi allontanarsi dopo aver spintonato la donna che è caduta ferendosi alla spalla. Quanto accaduto, non è però passato inosservato e subito è arrivata la segnalazione al 113 e sul posto sono giunte due Volanti.

Le pattuglie hanno immediatamente intercettato e bloccato l’ex compagno che aveva ancora con sé il telefono sottratto con violenza alla donna, che è stato riconsegnato alla vittima.

Il 40enne, portato in Questura, è stato tratto in arresto per rapina.