PESCARA: PLANET FUNK, ROCCO HUNT, GAIA, FEDEZ NEL CARTELLONE DELL’ESTATE

PESCARA – Planet Funk il 9 agosto, Clara il 16, Rocco Hunt il 17, Gaia il 18 agosto e Fedez il 20 agosto.

Sono questi, e tutti gratuiti, alcuni degli appuntamenti musicali per l’estate pescarese presentati questa mattina dall’Amministrazione comunale, con il sindaco Carlo Masci e l’assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese.

“Oggi annunciamo alcune iniziative del cartellone estivo che si svolgeranno tra lo ‘Stadio del Mare’ e il porto turistico – ha detto Masci – Già in questi giorni ci sono turisti e per far sì che Pescara sia anche la città del divertimento abbiamo allestito numerosi eventi gratuiti, quelli organizzati dall’Amministrazione, e altri a pagamento, a cura di privati. I numeri del turismo a Pescara sono in crescita esponenziale dal 2019 ad oggi”.

“Un calendario denso di eventi, ma non ancora completo – ha precisato Cremonese – Sarà una stagione piena di appuntamenti per tutti i gusti. Porteremo a Pescara alcuni big di Sanremo, e poi ci saranno altri appuntamenti con band locali, artisti di strada, teatro, eventi per bambini e molto altro. Questi curati dal Comune di Pescara saranno appuntamenti completamente gratuiti. Eventi che hanno come obiettivo primario creare e portare turismo e allo stesso tempo supportare le attività commerciali. Voglio ringraziare i privati che hanno lavorato con noi per creare un calendario unico. Gli eventi organizzati dai privati saranno invece a pagamento. Possiamo dire che quasi ogni sera ci sarà nella nostra città un evento o uno spettacolo”.

“Siamo certi – ha concluso l’assessore – che avremo una estate con il sold out. Come Amministrazione comunale abbiamo investito 400mila euro che abbiamo messo in bilancio per migliorare i dati del turismo, rispetto al 2019 raddoppiati”.