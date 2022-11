PESCARA, POCHI FONDI PER I DISABILI. LA CGIL CONTRO QUARESIMALE: “STANZIATA UNA SOMMA VERGOGNOSA”

PESCARA – Pubblicata la graduatoria per i fondi regionali di “Vita Indipendente”. L’Associazione Carrozzine Determinate e la Cgil Abruzzo Molise hanno ricevuto numerosissime segnalazioni da parte dei cittadini abruzzesi e intendono intervenire a tutela del diritto alla vita indipendente per le persone con disabilità visto che i fondi sono pochi.

Per “vita Indipendente” si intende il pieno godimento del diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta e partecipazione delle altre persone.

“La Regione” si legge in una nota, “ha stanziato per il 2022 la sola vergognosa somma di 728.000 euro , in grado di soddisfare neanche 1/6 dei richiedenti. A fronte delle 400 domande presentate dalle famiglie abruzzesi, aventi a carico un disabile grave o gravissimo ai sensi della legge 104/92 solo una piccolissima percentuale riceverà i contributi richiesti. Le mancate politiche sull’autonomia si incentrano spesso sulle mancanze di fondi, celando il vero problema di una mai realizzata politica di inclusione delle persone con disabilità”.

“Per questo si chiede all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali Quaresimale”, prosegue la nota, “come sia stato possibile ridurre ad un livello inaccettabile i fondi a garanzia del progetto di vita indipendente, quando solo lo scorso anno, si era riusciti a soddisfare circa l’80% dei richiedenti. Si chiede come può una politica regionale essere così miope da rendere vane le buone prassi acquisite. Le istanze presentate nel 2022 necessitano di fondi per 3.596.000 euro. Anche le eventuali quote aggiuntive di cui si parla sono insufficienti. La Regione deve prendere provvedimenti e reperire i fondi necessari per garantire quello che è un diritto umano che la società deve assicurare ai cittadini con disabilità”.

L’associazione Carrozzine Determinate e la Cgil Abruzzo Molise sono pronte a clamorose azioni di protesta per la tutela di tutte queste famiglie aventi diritto al finanziamento dei progetti di vita indipendente.