PESCARA, POLEMICA PER “SFILATA A 4 ZAMPE”: M5S, “MERCIFICAZIONE ANIMALI E SPERPERO DENARO PUBBLICO”

PESCARA – Scoppia la polemica a Pescara per la “sfilata a 4 zampe”, promossa dall’Associazione Abruzzo Spettacoli, di “Miss & Mister Dog”.

L’evento, alla sua seconda edizione, e che si terrà questa sera alle 21 in Piazza della Rinascita, già in passato è stato fortemente criticato da diverse associazioni animaliste del territorio per via dei contributi che, anche quest’anno, il Comune di Pescara ha deciso di investire “su un evento che nulla ha a che vedere con una vera educazione al mondo animale ed una corretta sensibilizzazione alle tematiche ad esso connesse”.

Su questa posizione da sempre anche il M5S Pescara che, attraverso le parole del consigliere Paolo Sola, torna a criticare in una nota la scelta dell’amministrazione Masci di investire soldi pubblici in spettacoli di questo tipo.

“Ogni centesimo investito nella tutela del mondo animale sarebbe benedetto se fosse speso bene – commenta il consigliere pentastellato – e non lo è certo invece in eventi, come questo, che contribuiscono ad alimentare il messaggio malsano che l’animale sia un oggetto da esporre o un trofeo da esibire”.

“Nulla di più lontano da una vera educazione al corretto rapporto uomo-animale – prosegue Paolo Sola – che servirebbe a costruire una consapevolezza ed empatia con gli amici a 4 zampe, comprendere le loro reali esigenze e contribuire così anche ad una diminuzione nelle rinunce di proprietà e a delle adozioni più consapevoli”.

L’evento, che si ripeterà durante l’estate in altre 7 piazze del litorale abruzzese, prevede una quota di iscrizione per ogni partecipante che gli organizzatori hanno garantito sarà devoluta in ogni Comune ad una diversa iniziativa o associazione, al netto comunque delle spese di gestione.

“Una donazione che spesso, come l’anno scorso, si riduce a poco più di una colletta, e che per questa edizione l’amministrazione Masci ha deciso di indirizzare verso il Dog Village di Montesilvano – prosegue il consigliere Sola – pur riconoscendo comunque agli organizzatori un contributo di 4.800 euro, sottratti al capitolo per il mantenimento delle colonie feline sul territorio, che invece sarebbero stati ben più utili per attività concrete come le sterilizzazioni. Questo avrebbe alleggerito di fatto quel lavoro quotidiano che sono le tante associazioni e volontari della nostra città a fare, sostituendosi ad un’amministrazione che, ancora una volta, dimostra di non avere la benché minima consapevolezza delle questioni legate al mondo animale, e di utilizzare i nostri amici a 4 zampe solo come strumento per la propria visibilità”.