PESCARA: POLIZIA ARRESTA UNA DONNA DI 28 ANNI ACCUSATA DI TENTATA RAPINA

PESCARA – Continuano, da parte della Questura di Pescara, i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a contrastare quei fenomeni che alimentano la percezione di insicurezza nei cittadini, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura. In particolare, nella giornata di ieri, è stato realizzato un capillare controllo anche con l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale.

Le attività si sono concentrate in varie aree, dove sono stati controllati quei luoghi scelti in base ad un accurata analisi, tenendo anche conto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza. Il dispositivo di controllo ha portato all’arresto di una 28enne, senza fissa dimora, per tentata rapina ai danni di una ragazza 32enne. In particolare, nei pressi della Cattedrale di S. Cetteo, la 32enne, mentre camminava, ha notato delle persone discutere animatamente, preoccupata, ha segnalato quanto osservato alla linea di emergenza. Una delle persone coinvolte nella discussione, ha avvicinato la vittima strattonandola e sottraendole il telefono cellulare.

La Sala Operativa della Questura aveva già allertato una pattuglia che è giunta immediatamente sul posto. Gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver rintracciato la 28enne, l’hanno accompagnata in Questura per l’identificazione e le formalità di rito. La donna è stato così condotta presso il carcere di Chieti.