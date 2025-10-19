PESCARA: “POLO LOGISTICO RANCITELLI NEL DEGRADO”, LA PROTESTA DEL SINDACATO CARABINIERI UNARMA

PESCARA – Nel corso di una recente visita sindacale presso il Polo Logistico Carabinieri “Rancitelli” di Pescara, l’associazione sindacale carabinieri Unarma ha riscontrato “gravi criticità infrastrutturali che interessano sia gli uffici sia gli alloggi del personale”.

Le strutture, “ormai in evidente stato di degrado, presentano carenze manutentive diffuse che compromettono la salubrità e la dignità dei luoghi di lavoro, con inevitabili conseguenze sul benessere e sull’efficienza dei militari. L’immobile, di proprietà del Demanio dello Stato, necessita di interventi urgenti e non più differibili, dopo anni di assenza di manutenzione straordinaria effettiva”.

Unarma, pur riconoscendo il costante impegno dei Vertici della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise e del Comando Provinciale di Pescara, che da tempo segnalano con puntualità la situazione agli organi competenti, “prende atto con rammarico che nessun intervento concreto è stato finora realizzato”.

“È ora indispensabile che le istituzioni competenti e gli enti gestori del patrimonio demaniale intervengano immediatamente con un piano di riqualificazione strutturale, individuando senza ulteriori ritardi le risorse necessarie, anche attraverso l’impiego dei fondi PNRR destinati al comparto Difesa. Le recenti operazioni “Cani Sciolti”, “Tre Piazze” e “Giorno e Notte” ne sono prova concreta, con numerosi arresti e risultati investigativi di rilievo che confermano l’efficacia e la competenza del personale dell’Arma”.

“È inaccettabile che uomini e donne dell’Arma, che ogni giorno garantiscono con il proprio sacrificio e dedizione sicurezza e legalità sul territorio, debbano operare in condizioni tanto precarie. Servono interventi immediati per restituire dignità e sicurezza ai luoghi di lavoro”, dichiara Unarma.