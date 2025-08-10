PESCARA: PORTO TURISTICO PIENO PER I PLANET FUNK, STASERA C’E’ FABRI FIBRA

PESCARA – “Le cinquemila presenze di ieri sera al Porto turistico per il concerto dei Planet Funk, promosso dal Comune, dimostrano che Pescara è sempre più performante”.

Così, in una nota, l’assessore comunale agli Eventi, Alfredo Cremonese, che sottolinea: “Gli eventi organizzati dall’assessorato e dai privati – come quello di Manu Chao dei giorni scorsi anche lì con migliaia di spettatori – sono tanti e di qualità e danno vita a un calendario ricco e per tutti i gusti. Tanti appuntamenti che promuovono l’immagine di Pescara, visto che molti arrivano da fuori per assistere al calendario che stiamo proponendo in città. Ieri sera erano in migliaia – e in tanti sono rimasti fuori dall’Arena del porto turistico – questa sera c’è il concerto di Fabri Fibra, sempre al Porto turistico, e domani sarà la volta di Dario Ballantini, protagonista del ‘We love fest’, in piazza della Rinascita, alle ore 21″.

“Gli altri appuntamenti del festival voluto dal Comune di Pescara sono quelli con Clara (il 16 agosto), Rocco Hunt (il 17 agosto), Gaia (il 18 agosto), Nesli e Fedez (il 20 agosto). Aspettiamo tutti gli appassionati di musica, certi che anche quest’anno Pescara saprà richiamare tante persone, con gli eventi estivi. A ciò si aggiunga che il Comune ha approntato un calendario importante di lavori pubblici per far diventare Pescara ancora più attrattiva”.

“Che la strategia della Giunta Masci sia quella giusta ce lo dicono anche i numeri dei turisti, le cui presenze sono passate da 271mila del 2019 a 531mila del 2024, con un aumento notevole di strutture ricettive”, conclude.