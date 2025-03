PESCARA: PRC, “NO AD AUMENTO MENSE SCOLASTICHE, GIUSTA PROTESTA GENITORI”

PESCARA -“Hanno ragione i genitori che protestano contro l’aumento del costo delle mense annunciando che manderanno a scuola i figli con il cibo da casa. Si tratta di una giusta disobbedienza civile. Sulle famiglie pesano già il caro bollette, l’inflazione e dato che si tratta di coppie giovani ci sono anche mutui o affitti da pagare. Il Comune di Pescara dovrebbe porsi l’obiettivo di non aumentare il carico sulle famiglie in un momento di difficoltà economica come questo e reperire risorse per coprire i costi senza gravare su di loro”.

Lo afferma Corrado Di Sante, segretario provinciale di Pescara del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.

“L’amministrazione comunale invece di prendersela con le famiglie dovrebbe protestare con il governo che aumenta spese militari, taglia spesa sociale e rifiuta qualsiasi proposta di tassare le grandi ricchezze. La destra si riempie la bocca di propaganda sulla famiglia tradizionale ma è solo retorica. Invece di pensare a eventi dai budget spesso assai dispendiosi bisogna dare priorità ai servizi essenziali e alle politiche sociali. Come minimo il comune dovrebbe innalzare la soglia di reddito delle famiglie a cui si applica l’aumento”, conclude la nota.