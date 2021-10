PESCARA – Un tredicenne è ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, all’ospedale di Pescara per i gravi traumi riportati cadendo dal Ponte del Mare sul tratto di spiaggia sottostante, con un salto di oltre 10 metri.

Il terribile episodio questa mattina, intorno alle 11.

La vicenda è ancora da ricostruire; la Polizia, giunta sul posto insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco, sta ascoltando alcuni testimoni che dal molo e dalla spiaggia hanno assistito alla scena.

Non è quindi ancora possibile capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.