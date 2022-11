PESCARA: PREMIATI 29 STUDENTI DEL “DE CECCO” AL TERMINE DEL LORO PERCORSO ERASMUS

PESCARA- Sono 29 gli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che hanno concluso il proprio percorso Erasmus + Welcome ricevendo gli attestati che hanno testimoniato la straordinaria esperienza di 3 settimane svolta a Tenerife in Spagna, o a Dublino in Irlanda, o a Malta e che, oltre a una formazione linguistica, ha permesso loro anche di sperimentare il lavoro all’estero nei settori dell’Accoglienza, del Turismo e della Ristorazione.

“Ad aprile 2023 si riparte con altri 30 studenti che dovranno superare una selezione europea per accedere al progetto promosso dalla Commissione Europea, ad attestare, ancora una volta, la caratteristica di una scuola proiettata verso l’internazionalizzazione e verso i valori dell’inclusione, della cittadinanza europea e digitale, della sostenibilità ambientale e della partecipazione per formare non solo bravi allievi, ma soprattutto cittadini del mondo”.

Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro aprendo la cerimonia di consegna degli attestati Europass ai 29 studenti che tra la primavera e l’estate 2022 hanno partecipato ai 3 progetti Erasmus + Welcome. Presenti la dirigente dell’Istituto scolastico provinciale Daniela Puglisi, Francesca Cuculo in rappresentanza dell’Associazione Lo Spazio delle Idee partner Erasmus del ‘De Cecco’ e la docente referente del progetto Pina Fusco.

“L’attestato di Europe Mobility è il documento che testimonia la partecipazione a un’esperienza di cittadinanza europea, ovvero un’attività di formazione e stage laboratoriale con un percorso promosso dalla stessa Commissione Europea – ha sottolineato la dirigente Di Pietro -. Il bilancio del Welcome 1 è assolutamente positivo, edificante e formativo”.

I 29 studenti che hanno ricevuto l’attestato Europass sono: Michelangelo Cavuti, Nicolò Gelsumino, Adamo Collini, Marillia Ferreira, Davide Palmisano, Samuele Nota, Taisja Antonilli, Sara Magliaro e Carola De Iuliis per l’esperienza a Dublino; Erika Boschetti, Arianna Severoni, Fabrizia Martella, Eva Abril Castillo Chaparro, Ana Laura Ribeiro, Marianna Pesce, Beatrice Ricci, Ilaria Rastelli, Martina D’Ambrosio e Selina Loffreda per l’esperienza a Tenerife; Beatrice Saqinoi, Caterina D’Anastasio, Fabio Del Rossi, Federica Vedilei, Francesca Di Lembo, Giorgio Crudele, Katia Francesca Di Nicola, Lucrezia Bianchi, Monica Orsini e Samuele Ciommo.

I docenti Tutor, infine, sono stati Barbara Ferretti, Olga Di Maso, Enza Liberati, Maria Grazia Di Virgilio, Francesca Cuculo

Pescara, 17 novembre 2022