PESCARA: PRENDE LA PATENTE A 87 ANNI, “UNA GRANDE EMOZIONE”

PESCARA – A 87 anni si iscrive a scuola guida, supera prima l’esame teorico e poi quello pratico e ottiene la patente.

È la storia di Francesco D’Onofrio, imprenditore originario di Spoltore (Pescara), rientrato in Italia dopo aver trascorso quasi tutta la vita in Sudafrica.

Dall’Abruzzo, D’Onofrio era emigrato giovanissimo, a 16 anni, per costruire il suo futuro. In Sudafrica aveva lavorato prima nelle miniere, poi come imprenditore in diversi settori, da quello alimentare all’autoriparazione. Si era perfino sposato per procura, con la moglie che era a Popoli (Pescara) e che solo dopo il matrimonio lo aveva raggiunto.

Dopo una vita trascorsa all’estero, da qualche anno è tornato a casa. Scaduta la sua patente internazionale, non poteva più guidare. Ha deciso così di ripartire da zero, di iscriversi a scuola guida e di sostenere l’esame come qualsiasi altro candidato. Superata prima la teoria e poi la prova pratica, nei giorni scorsi ha finalmente ottenuto la sua patente di guida.

“La difficoltà più grande – racconta D’Onofrio – è stata la lingua, perché ho sempre parlato inglese. Ma ho deciso di impegnarmi e, alla fine, ce l’ho fatta. Ho anche perfezionato l’italiano, imparando molto termini nuovi. E’ stata una grandissima emozione avere in mano la patente”.