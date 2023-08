PESCARA: PRESENTATO DA FDI UN DISEGNO DI LEGGE SULLA SALVAGUARDIA E TUTELA DEI TRABOCCHI

PESCARA – E’ stato presentato a Pescara il disegno di legge sulla tutela e salvaguardia dei trabocchi.

“I trabocchi rappresentano una specificità del nostro territorio che nati come macchine da pesca oggi hanno varie funzioni tra cui anche quella di ristorazione. I trabocchi hanno saputo adeguarsi ai tempi ed evolversi nel tempo; ad oggi sono 32 quelli esistenti di cui 11 tutelati dalla sovrintendenza”, dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi. “Noi prevediamo la salvaguardia per quelli esistenti e la possibilità per quelli crollati o demoliti, di essere ricostruiti nello stesso sito; si prevede in più che tutti i trabocchi vengano stralciati per la loro conservazione dalla direttiva europea sulle concessioni, che prevede la possibilità di deroghe proprio per la salvaguardia del patrimonio culturale. Un ringraziamento particolare al prof. De Carolis per l’apporto fondamentale nella stesura della legge e alla sensibilità del governo Marsilio, oggi rappresentato dall’assessore al Demanio della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli“, conclude Sigismondi.