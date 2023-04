PESCARA, PRESENTATO IL PROGETTO “SOJIDO”: LA VIA DELLA PULIZIA PER MIGLIORARE LA SOCIETA’

PESCARA – Un evento di sensibilizzazione alla pulizia e al decoro urbano per promuovere una riflessione sulla tutela dell’ambiente delle spiagge, del mare e della città in generale che coinvolga studenti, amministratori e tutti i cittadini.

Ad organizzarlo l’ Associazione Volontari per Pescara Pulita in collaborazione con l’associazione Fuji di Brescia, presieduta da Rosario Manisera, organizza, con il supporto dell’ Amministrazione Comunale di Pescara.

“Grazie all’appoggio dell’ Associazione culturale Fuji, che promuove l’interscambio culturale tra l’Italia e il Giappone, si terranno due giornate di pulizia collettiva che coinvolgono gli Amministratori, le scuole e anche i singoli cittadini”, si legge in una nota.

A tal fine è stata invitata in città una delegazione giapponese guidata dall’imprenditore Tetsuo Toshi, amministratore delegato della Nihonkikaku Co. Ltd e presidente dell’Associazione “Rendiamo bello il Giappone”, nei giorni 4 e 5 maggio.

Come noto, si legge ancora “il Giappone è uno dei Paesi in cui l’attenzione e la cura per la pulizia rappresentano una vera e propria filosofia di vita, e il progetto Sojido ne incarna i principi cardine”.

Il progetto culturale di tutela del decoro urbano è stato presentato questa mattina alla presenza dell’assessore all’Associazionismo sociale, Nicoletta Di Nisio, e della presidente dell’Associazione “Volontari per Pescara Pulita”, Laura Crivellone.

MA COSA È IL SŌJIDŌ?

Il Sōjidō è una pratica giapponese, riconducibile in buona parte alla metodologia delle 5s, in cui c’è la convinzione che la società, le aziende e le persone riescano attraverso la pulizia a migliorare l’ambiente e a diventare migliori loro stesse.

Si tratta quindi di un modo di vivere in cui i cittadini pulendo e prendendosi cura del proprio territorio acquisiscono responsabilità e consapevolezza sulla vivibilità dello stesso, migliorando anche i rapporti umani.

Si parte dal concetto, non scontato, che ciò che è di tutti è un’ estensione della proprietà individuale e non di nessuno.

“Innanzitutto – ha detto questa mattina l’assessore Nicoletta Di Nisio – la finalità di responsabilizzare gli studenti e i cittadini alla cura degli ambienti esterni e dei beni pubblici non poteva non trovare il sostegno del mio assessorato. Attraverso un’attività di presa di coscienza culturale e di pulizia, quest’ultima come operazione educativa, si possono ottenere importanti risultati. Ringrazio quindi l’Associazione Volontari per Pescara Pulita per l’impegno questo fronte, manifestato attraverso il coinvolgimento di altre associazioni e in particolare di Rendiamo Bello il Giappone”.

“Rafforzare il senso di comunità e di appartenenza al territorio. Aumentare la collaborazione e lo spirito di squadra per promuovere l’intervento di ciascuno per il bene comune. Va sottolineata l’importanza del coinvolgimento degli studenti per le attività di pulizia ha affermato Laura Crivellone – che possono essere incluse tra quelle concorrenti all’ottenimento della Bandiera Blu per l’anno 2024. Nelle due giornate del 3 e del 4 maggio 2023 procederemo infatti ad incontrare gli studenti delle scuole coinvolte, quindi si interverrà per la pulizia dell’area della Madonnina”.

IL METODO DELLE 5 S

Il sistema o metodo 5 S aiuta l’azienda a raggiungere l’eccellenza operativa tramite il miglioramento del posto di lavoro: ordine, organizzazione e pulizia. Trattasi di attività semplici ma non banali e scontate. si realizza seguendo cinque fasi distinte e sequenziali Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.

1. Seiri: separare il necessario dal superfluo, eliminando tutto ciò che non viene usato.

2. Seiton: ordinare e organizzare, disponendo in modo efficiente ed ordinato ogni cosa “un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto”.

3. Seison: pulire e controllare le postazioni, le apparecchiature e gli attrezzi di lavoro in modo da cogliere eventuali anomalie.

4. Seiketsu: standardizzare e migliorare le procedure di lavoro, l’organizzazione e le attività di pulizia creati.

5. Shitsuke: sostenere il miglioramento continuo con audit sistematici per monitorare il livello raggiunto e per l’individuazione di nuovi obiettivi.

CALENDARIO DELL’EVENTO

Il 3 e il 4 maggio 2023

Nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio la delegazione giapponese accompagnata dal Dott. Rosario Manisera verrà accolta presso il Palazzo di Città per i saluti con il sindaco e gli assessori. La mattina del 4 maggio dalle ore 9 alle 13 circa è prevista la visita della delegazione giapponese presso due scuole del quartiere centro, una scuola superiore ed una scuola media. Alle ore 16 ci si incontrerà con la delegazione e gli alunni presso un punto della città, per mettere in pratica il SOJIDO insieme agli imprenditori giapponesi, agli amministratori locali e tutti i cittadini volontari che vorranno partecipare.

SOGGETTI INTERESSATI

Alunni e famiglie delle scuole del territorio – Team di docenti delle classi aderenti

ISTITUZIONI E SOCIETA’ COINVOLTE NELL’ORGANIZZAZIONE

– Comune di Pescara

– Regione Abruzzo,

– Assessorato tutela Mare e Fiume

– Assessorato all’ Ambiente

– Assessorato alla Pubblica Istruzione,

– Associazione Volontari per Pescara Pulita

– Ambiente SpA.