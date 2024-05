PESCARA: PRESENTATO SCREENING PER LA POPOLAZIONE CONTRO L’EPATITE C E ALTRE INFEZIONI

PESCARA – Si è tenuta questa mattina, nella Sala riunioni della Direzione Generale della ASL di Pescara, la Conferenza stampa dal titolo “Screening di popolazione per Epatite C ed altre infezioni sessualmente trasmesse”, indetta per presentare il piano di screening gratuito per l’eliminazione del virus HCV (Epatite C) – in linea con le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – e per fornire indicazioni sugli screening per altre infezioni sessualmente trasmesse.

Sono intervenuti il Direttore Generale ASL Pescara Vero Michitelli, il Direttore Sanitario Aziendale Rossano Di Luzio, il Direttore del Dipartimento delle Medicine Giustino Parruti ed il Direttore UOSD Day Hospital del Dipartimento delle Medicine Pierluigi Cacciatore.

Lo screening dell’HCV (Epatite C) è destinato ai nati tra il 1969 e il 1989. È gratuito e per parteciparvi non occorre la ricetta medica. Consiste in un semplice prelievo di sangue venoso. Per raggiungere la popolazione target afferente alla ASL di Pescara sono in corso di invio le lettere di invito a tutti gli aventi diritto a partecipare allo screening HCV gratuito in cui è descritta la modalità di accesso alla prestazione HCV, che sono le seguenti.

Come prenotare il test: – Munirsi di documento di identità e di tessera sanitaria – Visitare la pagina del sito aziendale denominata “SCREENING NAZIONALE GRATUITO PER L’ELIMINAZIONE DEL VIRUS HCV” : https://www.asl.pe.it/screeninghcv.jsp – Seguire le istruzioni per prenotare l’appuntamento – Stampare la ricevuta di prenotazione, per presentarla, insieme alla lettera ricevuta a casa, all’Ufficio Amministrativo del Laboratorio Analisi nella data e ora dell’appuntamento Una volta effettuato il prelievo, se l’esito è negativo il referto viene consegnato brevi manu. Se l’esito è positivo, verrà fissato un appuntamento per la visita specialistica epatologica e si provvederà alla presa in carico del paziente per la progressione diagnostica ed eventuale terapia, se confermata la positività dell’infezione, sempre senza prescrizione medica e senza pagamento di ticket. Anche chi è già a conoscenza di avere una epatite da HCV, o non ha risposto ai trattamenti passati, può accedere al test ed in caso di malattia attiva sarà preso in carico dai Centri Specialisti.

“È molto importante” – ha spiegato il dr. Parruti – “aderire allo screening dell’epatite C perché può essere un’infezione pericolosa ed evolutiva. Può degenerare in malattia epatica cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato”. La maggior parte delle persone con Epatite C cronica non presenta alcun sintomo o presenta solo sintomi generali come stanchezza cronica e depressione. Per questo è fondamentale aderire allo screening. “Esiste una terapia contro l’HCV efficace, semplice e sicura” ha spiegato il dr. Cacciatore. “Assumibile per via orale, ha una durata di 8-12 settimane ed è molto ben tollerata dai pazienti. Guarisce completamente circa il 97% delle persone trattate, eliminando definitivamente il virus.”

“Purtroppo, circa un quarto degli infetti non sa di esserlo. – ha dichiarato Cacciatore – Ecco perché l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda lo screening proattivo: per individuare i focolai nascosti e bloccare la trasmissione del virus. Lo screening permette una diagnosi precoce e un avvio tempestivo del trattamento, con ottime possibilità di successo.” “Lo screening di popolazione per Epatite C è un percorso di civiltà e di salute pubblica che si unisce alla prevenzione di altre malattie”.Con queste parole il Direttore Generale Michitelli ha introdotto il tema della “Prevenzione della presentazione tardiva dell’infezione da HIV, HBV, HCV e Sifilide”.

La ASL di Pescara offre un sistema innovativo di accesso al test, gratuito e prenotabile in forma anonima, attraverso il sito www.failtestanchetu.it. In questo caso non vi sono limiti di età. Chiunque, accedendo al sito può calcolare con un semplice test il rischio di esposizione al contagio da HIV e, in forma del tutto anonima e gratuita, prenotare la visita, cliccando sul calendario.