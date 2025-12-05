PESCARA: PRESO UN LADRO IN FUGA E BLOCCATA UNA DONNA CON IL FOGLIO DI VIA DALLA POLIZIA LOCALE

PESCARA – Un ladro acciuffato durante la fuga e una donna, già sottoposta a foglio di via dalla città, controllata e allontanata. Questo il bilancio dei controlli della Polizia locale di Pescara, diretta dal Comandante Danilo Palestini, nell’area centrale della città dove la presenza delle pattuglie mira ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, contrastando i fenomeni di degrado urbano che possono generare preoccupazione.

Gli agenti presenti in corso Vittorio Emanuele, coordinati dal maggiore Matteo Giampietro e dal capitano Flavia De Flaviis, hanno sottoposto a controllo una 28enne italiana, che appariva sospetta, e hanno scoperto che ha precedenti penali. Non aveva con sé i documenti per cui, con il supporto della Squadra Volante, è stata accompagnata in questura, dove è emerso che la giovane è stata sottoposta in passato a foglio di via dalla città per tre anni ma non ha ottemperato ed è rimasta a Pescara per cui è stata denunciata a piede libero per inosservanza del provvedimento dell’autorità e poi allontanata.

Il secondo intervento è scattato nelle vicinanze di un supermercato della zona. L’attenzione della pattuglia è stata richiamata dal vociare che proveniva dal punto vendita di piazza Martiri Pennesi, dove è stato notato un uomo che tentava la fuga, mentre gli addetti alla vigilanza cercavano di fermarlo. E’ stato bloccato dagli agenti della polizia locale e identificato: è un 43enne senegalese con numerosi precedenti penali, che aveva appena rubato generi alimentari e alcolici. L’uomo è stato condotto in Questura con l’ausilio di una Volante ed è stato fotosegnalato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per furto e rifiuto di fornire le generalità.

Con questi interventi, che hanno un effetto preventivo e repressivo nell’area del centro dove si ritrovano balordi e persone che bivaccano, si risponde alle sollecitazioni dei cittadini che registrano con preoccupazione tali presenze.

