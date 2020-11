PESCARA: PRIME FILE DAVANTI SUPERMERCATI, IN VISTA DI NUOVO LOCKDOWN

PESCARA – In attesa del prossimo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri che potrebbe portare ad ulteriori restrizioni con chiusure e possibile Lockdown “leggero”, in alcune città si cominciano a vedere già le prime file di clienti all’esterno dei supermercati.

A Pescara molti titolari si stanno organizzando per far fronte ad un eventuale aumento esponenziale della clientela preoccupata dalle restrizioni.

Al Carrefour di via Misticoni a Pescara, l’unico assieme al punto vendita di San Silvestro spiaggia aperto h24.

Il direttore Carmine Di Giuseppe esclude però il possibile ripetersi di quanto accaduto nel marzo scorso con un vero e proprio assalto e lunghe file all’esterno: “Non possiamo paragonare quello che è successo sette mesi fa. Quella fu una emergenza improvvisa e che nessuno poteva immaginarsi e aspettarsi. Oggi la situazione è diversa. Conviviamo con l’emergenza sanitaria da tempo e le persone si stanno abituando a questo stato di cose. Posso assicurare tutti i clienti che non ci sarà mai problema per gli approvvigionamenti perché i prodotti ci sono e ci saranno e i magazzini sono pieni. Sicuramente è prevedibile andando verso Natale un aumento di persone, ma queste sono due cose diverse. Noi però siamo pronti a far fronte ad eventuali restrizioni, ma restando aperti per le 24 ore, diamo la possibilità – aggiunge il direttore del Carrefour di via Misticoni – di poter fare acquisti in qualsiasi momento della giornata”.

