PESCARA: PRINCIPIO DI INCENDIO NELLA NOTTE DAVANTI ALLA SEDE ATER, IN CORSO ACCERTAMENTI

PESCARA – Alle ore 2.00 della scorsa notte con una chiamata alla centrale operativa della Questura, è stato segnalato un principio di incendio in via Genova all’angolo con via Firenze, nei pressi di uno degli ingressi degli uffici dell’Agenzia territoriale edilizia residenziale (Ater) di Pescara.

La volante che è intervenuta in pochi istanti ha spento con l’estintore in dotazione l’incendio che si stava sviluppando davanti alla saracinesca chiusa di uno degli ingressi dell’Ente, prima che dell’arrivo di una squadra dei Vigili del Fuoco.

Dai primi rilievi, le fiamme si sono sviluppate da un contenitore di plastica contenente liquido infiammabile.

Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici da parte dei Vigili del Fuoco di Pescara e gli uffici investigativi della Questura stanno lavorando, anche con l’acquisizione delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona, per cercare di risalire al responsabile del fatto.