PESCARA, PROGETTO “REFURBISH NINJA”: VIA AI CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI

PESCARA – È stato pubblicato, sul sito online istituzionale del Comune di Pescara, l’avviso pubblico per la selezione di 60 giovani under 35, che vivono situazioni di marginalità, finalizzato all’accesso ai corsi di formazione gratuiti indetti nell’ambito del progetto “Refurbish Ninja: sapere, saper fare e saper essere riciclando le tecnologie per un futuro sostenibile”.

“Refurbish Ninja”, promosso dall’associazione Culturale telematica Metro Olografix, in collaborazione con la Società Cooperativa “Melting Pro Learning”, è sostenuto dal Comune di Pescara in quanto ente beneficiario del finanziamento attribuito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del programma denominato “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara”. Nello specifico, il progetto Refurbish Ninja mira a proporre azioni di riqualificazione urbana a partire dalla cultura e dallo sviluppo di capacità personali e professionali, come elementi di crescita locale, impulso alla competitività e resilienza urbana. In linea con le attuali politiche europee, si punta quindi a investire in maniera intelligente nell’innovazione dei processi e nella formazione per affrontare le sfide presenti della società.

“Questa iniziativa – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali, Adelchi Sulpizio – sviluppa alcuni importanti obiettivi: oltre ad alimentare la cultura del riciclo di apparecchiature elettroniche dismesse, con tutta la conseguente ricaduta di carattere ambientale e di incentivo alla sostenibilità delle attività produttive, il progetto prevede corsi che hanno lo scopo di favorire la formazione dei giovani in ambito digitale e informatico, quindi di dar vita a una vera e propria palestra per l’avviamento al lavoro. Tutto questo ci gratifica, perché sono queste le opportunità che l’attualità ci chiede. Mi auguro che i partecipanti siano numerosi”.

I candidati possono concorrere alla selezione per la frequenza dei seguenti corsi di formazione:

· 1 laboratorio di riciclo di materiali elettronici ed informatici, elettronica di base e coding destinato a n.20 ragazzi, della durata di 100 ore;

· 2. laboratorio di storytelling digitale destinato a 20 ragazzi, della durata di 50 ore;

· 3. laboratorio interattivo di utilizzo consapevole dei social network destinato a 20 ragazzi, della durata di 40 ore.

Le modalità di accesso ai corsi e le schede necessarie, da compilare, sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it).

