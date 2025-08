PESCARA: PROLUNGATA “ORDINANZA CENERENTOLA”, LOCALI DELLA MOVIDA IN RIVOLTA

PESCARA – “Il prolungamento per altri sessanta giorni dell’ordinanza Cenerentola, in piena estate, è un colpo durissimo all’economia della città. Infondo era stato chiesto, per le serate di venerdì e sabato, solo un allungamento dell’orario di novanta minuti, esclusivamente per i mesi estivi”: è quanto sottolinea il segretario di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale.

“C’è un declino evidente di tutta l’area, un tempo vivissima, di piazza Muzii e strade limitrofe. Un declino che impercettibilmente apre la porta a un degrado che questa porzione di città, centrale e di qualità, sicuramente non merita”.

La mancanza di appetibilità commerciale potrebbe inoltre provocare anche un abbassamento del valore degli immobili attualmente occupati dalle attività.

“Che purtroppo oggi iniziano a pensare seriamente alla chiusura o al trasferimento in altre zone se non addirittura in altre località. Pescara in seguito a tutti questi provvedimenti – osserva ancora Vianale – non è più attrattiva da punto di vista degli investimenti e così le persone non pensano più a questa città come un luogo economicamente valido in cui arrivare anche da fuori per portare qualità e nuove idee”.

Vianale richiama di nuovo l’amministrazione al suo “ruolo di mediazione di tutte le esigenze dei cittadini, quelle dei residenti e quelle degli esercenti che portano il loro impegno e il loro spirito di iniziativa da anni nel centro di Pescara. Ci auguriamo nuovamente che sia possibile trovare la possibilità di sedersi intorno a un tavolo per trovare insieme soluzioni condivise che possano avere come obiettivo un benessere comune nel nome dello sviluppo della città”.