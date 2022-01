PESCARA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA COLLI: PROSEGUE PIANO AMMODERNAMENTO

PESCARA – Procede a ritmo serrato il piano di ammodernamento della pubblica illuminazione che interessa stavolta la zona collinare della città. Ne danno notizia il vice sindaco e assessore al ramo Gianni Santilli e la consigliera comunale Maria Rita Carota, nel constatare il ritmo spedito dei lavori di riqualificazione su via del Santuario, strada vecchia della Madonna, strada vicinale Genuino Conte, via Monte Petroso, via La Camosciara e via Monte Gorzano.

“Gli interventi – così Santilli e Carota – rispondono a esigenze non più indifferibili sulla sicurezza, sulla visibilità e sul risparmio energetico, tematica quest’ultima di stringente attualità considerando gli aumenti che investono il settore. Stiamo infatti procedendo alla messa in opera di nuovi e più moderni pali e alla sostituzione delle lampadine con un sistema a led che illuminano con maggior efficacia e consumano meno. Il più vasto progetto di rinnovamento urbano, che stiamo portando avanti per blocchi, oltre a garantire un’indubbia migliore visibilità nelle ore notturne segna un ulteriore e tangibile contributo all’estetica delle vie cittadine”.