PESCARA: PUBBLICATO BANDO PER ASSUNZIONE 8 VIGILI URBANI

PESCARA – È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami e prova di efficienza fisica, per l’assunzione di otto vigili urbani nel Comune di Pescara.

A darne notizia, in un comunicato, sono il sindaco Carlo Masci e l’assessore al Personale Eugenio Seccia.

“Ancora una conferma concreta”, dicono, “della ripresa dell’autonomia finanziaria del Comune di Pescara”, proseguono ricordando gli altri bandi, pubblicati nelle scorse settimane.

“Il Comune, dopo aver risanato finanziariamente i conti, torna a investire sulle persone, sulla sicurezza e sul futuro, senza più dover sottostare alle restrizioni imposte dalla fase di predissesto. Un ulteriore tassello nel mosaico che stiamo costruendo per restituire fiducia ai cittadini, creare lavoro stabile e costruire una città più vicina ai pescaresi”.

Il bando di concorso (https://shorturl.at/2ILDE), per esami e prova di efficienza fisica, è finalizzato al reclutamento di 8 unità di personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza – Area degli istruttori (ex categoria giuridica C) da assumere a tempo pieno e indeterminato con la riserva di 3 posti a favore dei volontari delle forze armate, dei militari di truppa, degli ufficiali e degli ufficiali di complemento e di un posto a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile.

Per presentare le candidature c’è tempo fino al 25 luglio 2025.