PESCARA, QUASI MILLE TEST RAPIDI SUL PERSONALE SCOLASTICO: DA DOMANI TOCCA AGLI STUDENTI

PESCARA – Si è concluso ieri lo screening dedicato al personale scolastico delle scuole superiori di Pescara, con poco meno di mille persone insegnanti, i presidi, gli amministrativi e i collaboratori scolastici, che hanno deciso di sottoporsi ai tamponi antigenici, tutti con esiti negativi. Domani si procederà invece con i tamponi sugli studenti.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, la mappatura ha preso il via giovedì, con équipe composte da medici e infermieri che sono entrate direttamente nelle strutture per ottimizzare i tempi dello screening

Ieri mattina è stata la volta del liceo classico Gabriele D’Annunzio, dove sono stati effettuati 88 test, degli scientifici Galileo Galilei (120) e Leonardo da Vinci e dell’istituto tecnico Tito Acerbo (120), mentre nella prima giornata, giovedì scorso, gli screening hanno riguardato l’istituto d’istruzione superiore Alessandro Volta (130 test); l’Ipsias Di Marzio – Michetti (86); l’Aterno Manthoné (90) e il De Cecco che ha proseguito i tamponi anche venerdì (250). Venerdì screening anche al Marconi (50 tamponi) e al MiBe (100).

I numeri dei prelievi effettuati ieri porta quindi il totale a 985 circa, ma al dato complessivo tuttavia mancano i numeri dello screening condotto nel liceo scientifico Leonardo da Vinci.

Da domani toccherà agli studenti, con gli operatori sanitari che entreranno direttamente nelle classi o attiveranno postazioni centralizzate. Per sottoporsi al tampone i ragazzi devono consegnare alla Asl il modulo di consenso, firmato, per i minori dai tutori. In caso di positività, il risultato deve essere confermato attraverso l’esame molecolare.

Download in PDF©