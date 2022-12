PESCARA: RACCOLTA FONDI PER PAGARE I FUNERALI DI UN GIOVANE CUBANO MORTO SUL LUOGO DI LAVORO

PESCARA – Dairon Rosales era un giovane di origine cubana di 21 anni, secondogenito di 5 fratelli, residente a Pescara dove lavorava e dove è stato trovato esanime sul luogo di lavoro.

Subito la comunità si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo. In particolare un amico della madre ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per le spese del funerale e amici e persone che lo conoscevano si sono già mobilitate.

“Lui con le sue ambizioni, i suoi sogni e la sua ferma volontà di costruire una vita migliore. Un semplice ragazzo alla continua ricerca della felicità che sfortunatamente ha trascorso troppo poco tempo assieme ai suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile e trascinando noi tutti sul fondo della disperazione – Sono le parole scritte sulla piattaforma da Ottavio Forcucci, promotore dell’iniziativa – Quello che vogliamo raggiungere insieme è di donare una dignitosa sepoltura a questa anima bella che non è più tra noi. Il ricavato, grazie alla vostra generosità, andrà esclusivamente devoluto alla famiglia Estrada/Rosales per coprire i costi funebri. Grazie ancora per il vostro prezioso contributo” conclude Ottavio.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/dairon-rosales