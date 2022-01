PESCARA: RAPINA BAR, ACCOLTELLA IL TITOLARE E SCAPPA: INDIVIDUATO DALLA POLIZIA

PESCARA – Il titolare 50enne di un bar di Pescara Portanuova nella zona di Piazza Unione è stato accoltellato questa mattina intorno alle 7 nel corso di una rapina.

Una volta scattato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo che è stato poi trasportato all’ospedale civile in ambulanza non in gravi condizioni per ferite ad una gamba e ad un labbro.

Il malvivente è fuggito ma è stato individuato.

L’aggredito è stato ascoltato in ospedale dagli agenti della Squadra Mobile che conducono le indagini.

Questo ha riferito di essere stato aggredito da un suo cliente che poco prima si sarebbe presentato nel locale e con il quale avrebbe avuto una discussione. Ha poi raccontato che durante la lite l’aggressore si sarebbe impossessato della somma di 1.200,00 euro colpendolo dapprima con dei pugni e poi con una coltellata alla gamba.