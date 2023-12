PESCARA: RAPINA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE, ARRESTATO 49ENNE

PESCARA – Rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dell’autovettura di servizio.

Personale della Stazione Carabinieri di Pescara Principale, nel contesto delle intensificate attività di controllo del territorio, finalizzato al contrasto della recrudescenza dei reati in occasione delle festività di fine anno, nel pomeriggio di oggi, 20 dicembre, in via Vespucci a Pescara, ha arrestato in flagranza di reato, un cittadino italiano E.R., 49enne, della provincia di Massa.

Nella circostanza, i militari, hanno arrestato il soggetto dopo essere intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta da passanti, relativa ad un uomo che, in rapida successione, aveva dapprima tentato di asportare l’autovettura ad un conducente, che avvedutosi delle cattive intenzioni del malfattore si era chiuso all’interno e prontamente si era allontanato; impossessarsi subito dopo del borsello di un passante il quale si era subito data alla fuga.

Non pago dell’esito dei precedenti tentativi, ha continuato nella sua azione criminale e bloccando un’auto in transito, ne ha aperto la portiera e ha tirato fuori la conducente, da cui ha sottratto le chiavi; ha provato ad allontanarsi non riuscendovi per la veemente reazione della donna, aiutata da un passante nonché dal pronto intervento dei Carabinieri che lo bloccavano nonostante avesse tentato di dileguarsi.

Al momento del fermo ha reagito violentemente nei confronti degli operanti, cui ha tentato di sottrarsi dopo averli anche minacciati; si è divincolato e ha colpito con pugni l’auto di servizio causando ingenti danni.

Sul posto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara che lo ha condotto presso gli Uffici del Comando Stazione. L’uomo è stato quindi arrestato e su disposizione Autorità giudiziaria e associato presso locale casa circondariale.