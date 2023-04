PESCARA, RAPINA E VIOLENZE SESSUALI NEI CONFRONTI DI DUE DONNE, ARRESTATO 20ENNE EXTRACOMUNITARIO

PESCARA – Una rapina consumata ed una tentata ai danni di due donne, commettendo nel primo caso anche il reato di molestie, mentre nell’altro addirittura di violenza sessuale.

Questa mattina, personale delle Volanti e della Squadra Mobile, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Pescara, a seguito della richiesta della locale Procura della Repubblica: le indagini, condotte in tempi rapidissimi, hanno consentito di raccogliere gravi e plurimi elementi indiziari a carico di un 20enne straniero residente a Montesilvano.

Nello specifico, secondo quanto ricostruito dagli agenti, nel primo evento, l’indagato ha avvicinato una donna che rincasava sola dopo una serata trascorsa in un locale, tentando un approccio. Al rifiuto della giovane, l’uomo le ha sottratto con violenza il cellulare che la vittima stava tentando di utilizzare per chiedere aiuto.

Nel secondo episodio, l’indagato ha preso di mira un’altra giovane al rientro da una serata passata con gli amici in zona centrale e, dopo averla pedinata e molestata, l’ha bloccata mettendole una mano sulla bocca per evitare che gridasse e palpeggiandola nelle parti intime.

Spaventata, la giovane è riuscita a divincolarsi e a fuggire, nonostante l’aggressore avesse anche tentato di strapparle il cellulare dalle mani.

Nel corso delle indagini, condotte in seguito alle denunce formalizzate dalle donne presso gli uffici della Questura, ci si è avvalso dei più recenti presidi tecnologici, grazie ai quali è stata ricostruita la presunta dinamica delittuosa, offrendo uno spunto determinante per il prosieguo delle indagini e per giungere all’individuazione dell’artefice dei fatti.

Il giovane, regolarmente presente in Italia, rintracciato nella mattinata dal personale della Volante e della Squadra Mobile, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato accompagnato in carcere.